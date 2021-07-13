Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
13 Temmuz 2021 Salı - 10:37 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 10:37