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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

13 Temmuz 2021 Salı - 10:37 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 10:37

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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