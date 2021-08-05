Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Bağdat’ta peş peşe iki bombalı saldırı meydana geldi. İlk saldırıda, Bağdat 'ın Kerade bölgesinde bulunan özel bir güvenlik şirketine ait zırhlı araç hedef alındı.

Araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu araçta ve çevrede ciddi hasar oluşurken olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Olay anına ilişkin bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park halindeki araca yaklaşan bir kişinin patlayıcı maddeyi araca yerleştirdiği görülüyor.

Saldırıda can kaybı olmadı

Başkentteki 2'nci bombalı saldırı ise yine Kerade bölgesinde alkol satan bir dükkana düzenlendi.

Dükkanın önüne yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bölgede ciddi hasar oluştuğu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.