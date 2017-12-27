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Irak hükümetinden flaş karar! 2 ay uzatıldı

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 21:57 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 21:57

Irak merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.


Erbil Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan  açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28  Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.
 
Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde  diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği  kaydedildi.
 
 Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru  referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.
 
Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29  Eylül tarihinde askıya alınmıştı.
 
  
 

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