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Irak duyurdu! Resmen uygunlanmaya başladı

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 21:43 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 21:43

Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıkladı.


Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin  Hafaci, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyine federal  polis birliği gönderilmesiyle Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başlandığını  belirtti.
 
Hafaci, anlaşmanın, Sincar'da sadece federal güçlerin bulunmasını ve  sadece Irak bayrağının dalgalanmasını öngördüğünü kaydetti. Hafaci ayrıca,  Federal Güçlere bağlı 6. Tümen'in, Sincar'ın güvenliğinden sorumlu olacağını dile  getirdi.
 
IKBY'den anlaşmayla ilgili açıklama yapılmadı.
 
Sincar Anlaşması Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.

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Irak Sincar IKBY
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