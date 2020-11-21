Irak duyurdu! Resmen uygunlanmaya başladı

Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyine federal polis birliği gönderilmesiyle Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başlandığını belirtti.

Hafaci, anlaşmanın, Sincar'da sadece federal güçlerin bulunmasını ve sadece Irak bayrağının dalgalanmasını öngördüğünü kaydetti. Hafaci ayrıca, Federal Güçlere bağlı 6. Tümen'in, Sincar'ın güvenliğinden sorumlu olacağını dile getirdi.

IKBY'den anlaşmayla ilgili açıklama yapılmadı.