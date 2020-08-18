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Irak Başbakanı Kazımi: ABD'nin yardımına ihtiyacımız var

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 0:33 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 0:33

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin DEAŞ tehdidine karşı hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.


Kazımi, AP'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile bu  hafta Washington'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde  değerlendirmelerde bulundu.
 
Irak Başbakanı, hükümetin güvenlik sektörüne ilişkin reformlar  gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
 
Kazımi, geçen ay ziyaret ettiği Tahran'dan ABD'ye herhangi bir mesaj  getirip getirmeyeceği sorusuna ilişkin olarak ise "Irak'ta postacı rolü  oynamıyoruz" ifadesini kullandı.
 
Irak'ın DEAŞ ile mücadelede hala ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu  kaydeden Irak Başbakanı, "Halihazırda doğrudan ve askeri destek gerektirmeyen  kademelerde iş birliği ve yardıma ihtiyacımız olacak." dedi.
 
Kazımi, bu iş birliğinin, eğitim ve silah desteği dahil olmak üzere  terörizm tehdidinin değişen doğasını yansıtacağını söyledi.

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Irak Mustafa el-Kazımi ABD
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