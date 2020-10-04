04 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1240 0.28
USD 7,7640 0.23 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 1:26 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 1:26

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.


Irak'ın resmi El-Irakiyye televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi,  ABD ile stratejik diyalogda büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.
 
Kazımi, "ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak  üslerinden ayrılması kararlaştırıldı ve 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi."  dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos'ta Irak Başbakanı Kazımi ile  Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi düzenlediği ortak basın toplantısında,  "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. ABD'nin orada kalmak  zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

Irak Mustafa el-Kazımi ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.