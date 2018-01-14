Irak Başbakanı İbadi seçim koalisyonu kurdu

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, Zafer Koalisyonunu oluşturarak, siyasi grupları mezhepler üstü bu ulusal koalisyonuna katılmaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbadi, "Zafer Koalisyonu, şehitlerin kanı ile zaferi muhafaza edecek ve yolsuzlukla mücadeleyi sürdürecek. Bu koalisyon, tüm Irak lılar için çalışacak ve ülkenin birliğiyle ulusal egemenliğini güçlendirecek." dedi.

Şii milis gruplardan oluşan bazı Haşdi Şabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında "El-Fetih" isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

‏Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük'’te "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı.

Ülkedeki Sünni grupların nasıl bir ittifakla seçim yarışına gireceği henüz açıklanmadı.

Başbakan İbadi, Bakanlar Kurulunun ülkedeki yerel ve genel seçimlerin 12 Mayıs’ta yapılacağı kararı aldığını duyurmuştu.