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Irak Başbakanı İbadi'den flaş Türkiye açıklaması

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 20:20 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 20:20

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye ile ticaret, sınır kontrolleri ve petrol sevkiyatı konularında gelişen "büyük iş birliğinin" sürmesini istediklerini söyledi.


İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin  komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek istediğini, Türkiye ile de ilişkilerde  açılım yaşandığını ve ortak konularda büyük iş birliği içerisinde olduklarını  ifade ederek, "Türkiye ile karşılıklı ticaret, sınır kontrolleri ve özellikle  Kerkük ve Musul'dan petrol sevkiyatıyla diğer tüm alanlarda ilişkilerimizin  sürmesini istiyoruz. Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattının imarı da  yakında tamamlanacak." dedi.
 
"IKBY, şartları yerine getirmeye hazır değil"
 
Bağdat ile Erbil arasında gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krize  ilişkin İbadi, iki yönetim arasında kurulan askeri ve güvenlik komitesinin  toplantılara başlaması kararı aldıklarını paylaşarak, "Peşmerge güçlerinin 2003  öncesi sınırlarına geri dönmesi, memur maaşlarının ödenmesi, gümrük,  havalimanları ve sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslimi konusunda  ısrarımız sürüyor. Ancak kendileri (IKBY) bu şartları yerine getirmeye halen  hazır değiller." değerlendirmesinde bulundu.
 
İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur maaşlarını kendi  özel yöntemleriyle ödeyeceklerini kaydederek, "Maaşların siyasi partiler değil,  vatandaşların eline geçmesini istiyoruz. IKBY, 2017 yılı içerisinde 7,5 milyar  dolarlık petrol ihracatı yaptı. Petrol ve gümrükle sınır kapılarından elde  ettikleri gelirleri nereye götürdüklerini açıklasınlar." diye konuştu.
 
 Daha önceki açıklamalarında sıklıkla üzerinde durduğu yolsuzluk yapan  devlet yetkililerinin cezalandırılması sorusu üzerine Başbakan Haydar İbadi, "Bu  konudaki mücadelemiz sürüyor. Bazı yetkililer mahkeme kararıyla tutuklandı. Yeni  bir liste de mevcut. Fetih yakındır." ifadesini kullandı.
 
Bakanlar Kurulu kararı gereği 12 Mayıs'ta yapılması öngörülen  seçimlerde üyesi olduğu Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonunun Mesut Barzani  liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KDP) Partisi ile ittifak  yapacakları iddialarına yönelik, şunları söyledi:
 
"Bizim ve şahsımın ne KDP ne de başka bir partiyle kopukluğumuz var.  Tüm partilerle iletişimi sürdürmeyi önemsiyorum. Ancak hepimizin rol alacağı  ortak çözüm de önemli. Sorunları kişiselleştirmek ya da tüm bir partiye mal etme  mantığı yanlıştır."
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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