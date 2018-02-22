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Irak 31 Rus vatandaşını ülkesine iade etti

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 15:39 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 15:39

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 27 çocuk ile 4 kadın Rusya'ya iade edildi.


Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia  edilen 31 Rus vatandaşını ülkesine geri gönderdiği bildirildi. 
 
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı  açıklamada, DEAŞ'a üye olmaları için kandırıldıkları iddia edilen 27 çocuk ile 4  kadının Rusya'ya iade edildiğini aktardı.
 
Açıklamada, "Gerekli soruşturmaların ardından 31 kişi ülkesine iade  edildi. Kadınların, sivillere ve emniyet güçlerine yönelik herhangi bir terör  eylemine katılmadıkları ortaya çıktı. Bu 4 kadın, Irak'a yasa dışı yollardan  girmek suçlamasıyla Rusya'da yargılanacak." ifadelerine yer verildi.
 
 

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