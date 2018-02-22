Irak 31 Rus vatandaşını ülkesine iade etti

Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 31 Rus vatandaşını ülkesine geri gönderdiği bildirildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'a üye olmaları için kandırıldıkları iddia edilen 27 çocuk ile 4 kadının Rusya'ya iade edildiğini aktardı.
Açıklamada, "Gerekli soruşturmaların ardından 31 kişi ülkesine iade edildi. Kadınların, sivillere ve emniyet güçlerine yönelik herhangi bir terör eylemine katılmadıkları ortaya çıktı. Bu 4 kadın, Irak'a yasa dışı yollardan girmek suçlamasıyla Rusya'da yargılanacak." ifadelerine yer verildi.