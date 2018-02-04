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İptal haberleri peş peşe geldi!

04 Şubat 2018 Pazar - 7:58 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 8:43

Maramara'da etkili olan lodos deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan birçok İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.


İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
 
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre;
 
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
 
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
 
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.
 
BUDO'nun iptal olan seferleri ise şu şekilde:
 
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
 
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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