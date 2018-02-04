İptal haberleri peş peşe geldi!

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre;
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.
BUDO'nun iptal olan seferleri ise şu şekilde:
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.