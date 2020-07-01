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iPhone fiyatları bugünden itibaren değişti! İşte zamlı yeni fiyatlar...
Apple'dan şaşırtan karar! Tüm Türkiye'de iPhone fiyatlarını bugünden itibaren aniden değiştirdi. Yeni fiyatlar açıklandı, almak isteyenler için pek hoşuna gitmeyeceğe benziyor. İşte güncel zamlı fiyatları...
Apple, sürpriz bir hamleyle 1 Temmuz (bugün) itibariyle iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...