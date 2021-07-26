iPhone'dan gönderdiği fotoğraf, uçakta ortalığı karıştırdı!

Kalkmak üzere olan uçakta iPhone’undan fotoğraf gönderen bir genç uçağın karışmasına neden oldu. AirDrop özelliği ile uçaktaki bazı iPhone kullanıcılarına gönderdiği fotoğraf ile tedirginlik yaratan genç sebebiyle uçak kısa süre içinde tahliye edildi.

ABD’de yaşanan olayda, kısa sürede ortalığı karıştıran genç, uçağın tahliye edilmesine sebep oldu. San Francisco'dan Orlando'ya yapılması planlanan uçuş, sahte bir silahın fotoğrafının birkaç yolcu tarafından alınmasının ardından tahliye edildi. Şaka yapmak amacıyla o sırada AirDrop’u açık olan iPhone kullanıcılarına gönderilen silah fotoğrafı, güvenlik nedeniyle uçuşun ertelenmesine sebep oldu.

YAPTIĞI ŞAKA PAHALIYA MAL OLDU

Geçen hafta yaşanan olayda, iPhone sahibi bir kişi, AirDrop özelliğini kullanarak Airsoft adlı silahın fotoğrafını yolculara gönderdi. Fotoğrafın kimden geldiğini anlamayan şaşkın yolcular bunu uçak görevlilerine bildirdi ve uçakta kısa çaplı bir kriz yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girdiği olay kısa sürede çözülse de yapılan şakanın tadının kaçtığı da aşikar.

Forbes’ın yer verdiği haberdeki detaylarda fotoğrafı gönderen gencin kısa sürede tespit edildiğini duyurdu. Yapılan küçük bir incelemenin ardından fotoğrafın uçuştan önce ve tamamen farklı bir yerde çekildiği için tehlike arz etmediği aktarıldı.

11 Eylül saldırılarının ardından çok daha hassas olan ABD , özellikle havacılık konusunda da kuralları sıkı tutuyor.

Şakayı gerçekleştiren kişiye şu anda ne gibi bir ceza verildi bilinmiyor ancak yaptığı şakanın ‘kötü sonuçları’ olduğunu anladığının altı çiziliyor.