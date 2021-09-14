iPhone 13 ve iPhone 13 mini resmi olarak tanıtıldı!

iPhone 13 resmi olarak tanıtıldı. Apple’ın 2021 model iPhone 13 modeli, daha önceki dedikoduları destekler biçimde daha küçük boyutlu çentiğe sahip bir ekranla geliyor. iPhone 13 mini, 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekrana sahip. iPhone 13 ise 2532 x 1170 piksel çözünürlüklü 6.1 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.

iPhone 13 resmi olarak tanıtıldı. Apple’ın 2021 model iPhone 13 modeli, daha önceki dedikoduları destekler biçimde daha küçük boyutlu çentiğe sahip bir ekranla geliyor. iPhone 13 mini, 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekrana sahip. iPhone 13 ise 2532 x 1170 piksel çözünürlüklü 6.1 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.

6 ÇEKİRDEKLİ CPU İLE GELİYOR

iPhone 13 ve iPhone 13 mini, yeni nesil Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor. 5nm üretim geometrisiyle üretilen A15 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş GPU'ya yer veriliyor. Öte yandan iPhone 13 ve iPhone 13 mini, 128, 256 ve 512GB depolama alanına sahip.

4K KALİTEDE VİDEOLAR ÇEKEN TELEFONLAR!

Yeni iPhone'lar geniş ve ultra geniş açılı kamera kombinasyonuyla geliyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda 4K kalitede 60 FPS videolar çekebilen telefonlar, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar da çekebiliyor.

KABLOSUZ ŞARJ OLABİLİYOR!

Pil konusunda iPhone 13 mini, 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma; iPhone 13, 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar online video izleme, 65 saate kadar ses çalma sunabiliyor. Yeni modeller, 20W hızındaki güç adaptörüyle 30 dakikada %0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Aynı zamanda MagSafe desteğini de devam ettiren telefonlar 15W kablosuz şarj olabiliyor.

IPHONE 13 VE IPHONE 13 MİNİ FİYATI…

iPhone 13'ün yurt dışı fiyatı 799 dolardan başlarken, iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone 13'ler 24 Eylül tarihinde ön siparişe çıkacak.