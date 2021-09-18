18 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

iPhone 13 serisinin resmi batarya kapasiteleri açıklandı

18 Eylül 2021 Cumartesi - 17:36 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 17:36

Apple kısa bir süre önce iPhone 13 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bazıları için gerçekten heyecan verici olan bu telefon serisi bazıları içinse vasat seviyede kaldı. Öte yandan Apple'dan yeni telefon serisinin batarya kapasitesi için açıklama geldi.


iPhone 13 dört farklı modelden oluşan bir aile. iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan yeni telefon serisi için batarya kapasiteleri resmi olarak belli oldu ancak burada Apple'ın önceki yıllarda da yaptığı gibi bir açıklama söz konusu. 
 
APPLE ANLAŞILIR OLMAYAN BATARYA KAPASİTELERİNİ AÇIKLADI
 
iPhone 13 serisinde kullanılan bataryaların kapasitelerini mAh cinsinden değil de Wh olarak açıklayan Apple, çok da anlaşılır olmayan kapasiteleri şöyle açıkladı:
 
iPhone 13 Mini: 9.34Wh
 
iPhone 13: 12.41Wh
 
iPhone 13 Pro: 11.97Wh
 
iPhone 13 Pro Max: 16.75Wh 

ETİKETLER

iPhone 13 iPhone 13 serisi batarya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.