iPhone 13 serisinin resmi batarya kapasiteleri açıklandı

Apple kısa bir süre önce iPhone 13 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bazıları için gerçekten heyecan verici olan bu telefon serisi bazıları içinse vasat seviyede kaldı. Öte yandan Apple'dan yeni telefon serisinin batarya kapasitesi için açıklama geldi.

iPhone 13 dört farklı modelden oluşan bir aile. iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan yeni telefon serisi için batarya kapasiteleri resmi olarak belli oldu ancak burada Apple 'ın önceki yıllarda da yaptığı gibi bir açıklama söz konusu.

APPLE ANLAŞILIR OLMAYAN BATARYA KAPASİTELERİNİ AÇIKLADI

iPhone 13 serisinde kullanılan bataryaların kapasitelerini mAh cinsinden değil de Wh olarak açıklayan Apple, çok da anlaşılır olmayan kapasiteleri şöyle açıkladı:

iPhone 13 Mini: 9.34Wh

iPhone 13: 12.41Wh

iPhone 13 Pro: 11.97Wh

iPhone 13 Pro Max: 16.75Wh