iPhone 13 serisinin resmi batarya kapasiteleri açıklandı

iPhone 13 dört farklı modelden oluşan bir aile. iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan yeni telefon serisi için batarya kapasiteleri resmi olarak belli oldu ancak burada Apple'ın önceki yıllarda da yaptığı gibi bir açıklama söz konusu.
APPLE ANLAŞILIR OLMAYAN BATARYA KAPASİTELERİNİ AÇIKLADI
iPhone 13 serisinde kullanılan bataryaların kapasitelerini mAh cinsinden değil de Wh olarak açıklayan Apple, çok da anlaşılır olmayan kapasiteleri şöyle açıkladı:
iPhone 13 Mini: 9.34Wh
iPhone 13: 12.41Wh
iPhone 13 Pro: 11.97Wh
iPhone 13 Pro Max: 16.75Wh