İphone 12 Türkiye’de ne zaman çıkıyor? iPhone 12 mini, pro, pro max fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi…

Apple salgın nedeniyle iPhone'ların tanıtımını ekim ayında yaptı. ABD başta olmak üzere çeşitli ülke pazarlarına giren iPhone 12 ailesi satışa çıktı. iPhone 12 serisini Türkiye pazarına da girdi. iPhone 12 modelerinin Türkiye fiyatlarını ve çıkış tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12, 12 mini, 12 pro ve 12 pro max modellerinin fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi…

iPhone Türkiye’de ne zaman çıkıyor? iPhone 12 modellerinin fiyatları kaç TL? gibi soruların ardı arkası kesilmiyordu ki, Apple, iPhone 12 serisinin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatlarını paylaştı. İşte iPhone 12 modellerinin fiyatları, özellikleri ve çıkış tarihleri...

IPHONE 12 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Apple Türkiye'den yapılan açıklamaya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, 4 Aralık Cuma günü Türkiye'de satış çıkıyor. Her iki model 27 Kasım Cuma gününden itibaren ön sipariş edilebilecek.

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max içinse biraz daha beklemek gerekiyor. Apple, bu iki model içinse 'Yakında sizlerle' açıklamasını yaptı. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max, diğer iki modele göre daha geç piyasaya sürüldü. Belki aralık ayı sonunda Mini ve Pro Max modelini ülkemizde görebiliriz.

IPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ LİSTESİ

Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Türkiye çıkış tarihini açıkladı. iPhone 12 Mini ve Pro Max için bilgi vermedi. Ancak tüm modellerin Türkiye fiyatlarını da resmen duyurdu.

IPHONE 12 MINI

64 GB - 9,999 TL128 GB - 10,499 TL

256 GB - 11,499 TL

Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı

IPHONE 12

64 GB - 10,999 TL

128 GB - 11,499 TL

256 GB - 12,499 TL

Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı

IPHONE 12 PRO

128 GB - 14,999 TL

256 GB - 15,999 TL

512 GB - 17,999 TL

Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi

IPHONE 12 PRO MAX

128 GB - 16,999 TL

256 GB - 17,999 TL

512 GB - 19,999 TL

Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi

IPHONE 12 MINI, IPHONE 12, IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX'IN ÖZELLİKLERİ

IPHONE 12 TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

Ağırlık: 162 gram

Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

IPHONE 12 MINI TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm

Ağırlık: 135 gram

Ekran: 5.4 inç OLED ekran, 476 ppi, çözünürlük 2340 x 1080

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar:

iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm

Ağırlık:

iPhone 12 Pro: 189 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

Ekran:

iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 128, 256, 512 GB

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

İPHONE 12 ÖN SİPARİŞİ MEDİAMARKT'TA

MediaMarkt, Apple'ın son model telefonları iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Şirket açıklamasına göre, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr'de başlayan ön siparişlerde Apple iPhone 12 10 bin 999 TL'den, iPhone 12 Pro ise 14 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Ön siparişte bulunan teknolojiseverler, en yeni iPhone'ları 4 Aralık tarihinden itibaren teslim alabilecek. MediaMarkt, son model iPhone'lara erkenden sahip olmak isteyen teknolojiseverler için bu cihazları ön siparişe açmanın yanı sıra çeşitli avantajlar da sunuyor. Bu kapsamda, eski telefonunu MediaMarkt'a getirenler, Apple iPhone 12'ye 5 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma imkanı bulacak.

Apple iPhone 12 için 5 bin 999 TL'den başlayan fiyat alternatifi; iPhone X 64 GB için geçerli olmakla birlikte 4 bin 300 TL'lik geri alım bedelinin üzerine bin TL eklenmesiyle gerçekleşiyor. Telefonlar için geri alım bedeli cihazların modeline göre değişiyor.

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri şu fiyatlardan satışa sunuluyor:

"iPhone 12 64 GB: 10 bin 999 TL. iPhone 12 128 GB: 11 bin 499 TL. iPhone 12 256 GB: 12 bin 499 TL. iPhone 12 Pro 128 GB: 14 bin 999 TL.. iPhone 12 Pro 256 GB: 15 bin 999 TL. iPhone 12 Pro 512 GB: 17 bin 999 TL"

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro; ön siparişe ek olarak 4 Aralık'tan itibaren MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de satışa çıkacak.

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun yanı sıra aynı lansmanda duyurduğu iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ise aralık ayı içerisinde MediaMarkt mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.