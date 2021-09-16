16 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 0.29 EURO 9,9710 -0.01
USD 8,4590 0.38 ALTIN 483,140 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

İphone 12 Pro ve Pro Max satıştan kalktı mı? Apple iPhone 13 modelini tanıtmıştı!

16 Eylül 2021 Perşembe - 12:22 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 12:22

İphone 12 Pro ve Pro Max satıştan kalktı mı? iPhone 13 tanıtım etkinliğinden hemen sonra Apple, iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini resmi web sitesinden sildi ve satışını durdurdu.


Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini görücüye çıkardı. ABD'li şirket, her yıl yeni iPhone ailesini satışa sunduktan birkaç ay sonra eski serinin Pro ve Pro Max modellerini web sitesinden kaldırıyor. Apple, etkinlikten hemen sonra iPhone 12 Pro, Pro Max ve XR modellerini de resmi web sitesinden kaldırdı.

İphone 12 Pro ve Pro Max satıştan kalktı mı?

Telefonlar, Apple’ın internet sitesinden kaldırılsa da Türkiye ve diğer ülkelerdeki alışveriş sitelerinde Apple güvencesiyle satılmaya devam ediyor.

 

ETİKETLER

İphone 12 Pro İphone 12 Pro max apple iphone 13 seohaber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.