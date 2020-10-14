iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Apple iPhone 12 Pro ve Pro Max fiyatı ve özellikleri

Apple uzun zamandır beklenen İphone 12 Pro ve Pro Max'i tüm dünyaya tanıttı. Teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği etkinlikte İphone 12 fiyatı ve özellikleri de tek tek açıklandı. İphone 12'nin en dikkat çekici özellikleri arasında 5G kullanılacak olması ve ekran kırılmalarına karşı kullanılan Ceramic Shield adı verilen sağlam cam ve yeni nesil çift kamerası dikkat çekiyor. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte iPhone 12 Pro ve Pro Max fiyatı ve özellikleri...

Teknolojiyi yakından takip edenlerin uzun süredir beklediği Apple 'ın yeni telefonu İphone 12 tüm dünyada tanıtıldı. Apple tarafından gerçekleştirilen etkinlikte İphone 12 Mini, iphone 12 Pro ve İphone 12 Pro Max tanıtıldı. Özellikleri ise dikkat çekici. 5G teknolojisinin kulllanılacağı İphone 12'nin ekranında kullanılan Ceramic Shield özelliği ile düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunacak. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte iPhone 12 Pro ve Pro Max fiyatı ve özellikleri...

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar, iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar, iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar, iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 12 Pro için 16 Ekim Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 23 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone 12 Pro Max için ise 6 Kasım Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve 13 Kasım Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR? İŞTE İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

5G iPhone'a geldi. 5G teknolojisi ile bir iPhone’da bulunan bugüne kadarki en hızlı hücresel veri bağlantısını sunacak.

Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor. iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor. Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.

Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek.

MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken, güçlü mıknatısıyla uyumlu aksesuarlarla sıkı şekilde bağlanacak ve şarj edilecek.

iPhone 12 Mini tanıtıldı. Seramik kaplama var ve 6 metreye kadar su geçirmiyor. iPhone 12 ile iPhone 12 Pro'nun yurt dışı fiyatları da belli oldu.

iPhone 12 Pro'da Apple A14 Bionic işlemci yer alıyor. Bu işlemcide yer alan Görüntü İşaret İşlemcisi ise gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Her bir kamera Deep Fusion'ı destekliyor.