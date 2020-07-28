iPhone 12 batarya kapasitesi ile üzecek

Son dönemde akıllı telefon pazarındaki üreticilerin en önemli kozlarından biri de batarya kapasitesi oldu. Öyle ki artık yeni çıkan bir akıllı telefonda 4000 mAh’lık batarya olması normal karşılanıyor. Zira artık bazı üreticiler 5000, 6000 hatta 7000 mAh’lık bataryalar kullanmaya başladılar.

Apple cephesinde ise bu yönde bir telaş yok. Senelerdir iPhone kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında şarj sıkıntısı geliyordu. Malum Apple genel itibariyle 2000 mAh civarında bataryalar kullandığı için iPhone modellerinin pil süresi pek uzun olmuyor.

Belki 2020 yılında gelecek olan iPhone 12 modelleri ile bu sorun çözülür diye umuyorduk. Lakin işler pek de sanıldığı gibi olmayacak. Çünkü Apple yeni iPhone modelleriyle birlikte zaten az olan batarya miktarını daha da düşürecek.

Sızdırılan raporda da görüldüğü üzere hemen bütün iPhone modellerinin batarya kapasitesi az, çok düşürülecek. Bu da demek oluyor ki iPhone 12 modelleri batarya kapasitesi ile yine beklentilerin altında bir çizgide yer alacak.

Elbette burada asıl soru işareti batarya kapasitelerinin neden azalacağı. Malum, boyutlara baktığımız fark eden bir şey olmadığını görüyoruz. Peki Apple neden batarya kapasitelerini düşürüyor? Bunu muhtemelen önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız. Şimdilik beklemedeyiz.

Kaynak: CNN Türk