15 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7070 0.32
USD 9,2310 0.58 ALTIN 525,330 -0.92
CANLI BORSA
TÜMÜ

İpek Filiz Yazıcı için her şey Tarkan ile başlamış!

15 Ekim 2021 Cuma - 17:13 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 17:13

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın şöhret yolculuğunun, yıllar önce Megastar Tarkan ile bir birlikte rol aldığı reklam filmiyle başladığı ortaya çıktı.


İpek Filiz Yazıcı, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Rol aldığı 'AŞK101' dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
 
"RUSYA'DA YAYINLANDI"
 
10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten Yazıcı, "O reklam filmi Rusya’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan'la reklam filminde rol almanın havasını okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu. Bu hava aymaya 'kötücül bir yerden değil, elbette daha sempatik bir yerden" diyebiliriz' ifadelerini kullandı.
 
Şimdi 20 yaşında olan oyuncu, ilk kez 'Babam ve Ailesi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
 

ETİKETLER

İpek Filiz Yazıcı Megastar Tarkan Tarkan reklam filmi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.