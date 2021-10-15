İpek Filiz Yazıcı için her şey Tarkan ile başlamış!

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın şöhret yolculuğunun, yıllar önce Megastar Tarkan ile bir birlikte rol aldığı reklam filmiyle başladığı ortaya çıktı.

İpek Filiz Yazıcı, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Rol aldığı 'AŞK101' dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"RUSYA'DA YAYINLANDI"

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten Yazıcı, "O reklam filmi Rusya ’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan'la reklam filminde rol almanın havasını okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu. Bu hava aymaya 'kötücül bir yerden değil, elbette daha sempatik bir yerden" diyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Şimdi 20 yaşında olan oyuncu, ilk kez 'Babam ve Ailesi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.