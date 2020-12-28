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İpek Erdem yine imaj değiştirdi! Bu kez...

İpek Erdem yine imaj değiştirdi! Bu kez... ‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, bir kez daha imaj değiştirdi.
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