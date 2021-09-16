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İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan davasında flaş gelişme

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 20:42

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.


Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık  Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı.
 
Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları  salonda hazır bulundu.
 
Duruşmada tanıklar dinlendi.
 
Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma  yapmadı.
 
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık  hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun  anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince  cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda  öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut  olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına  karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
 
Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları  mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini  belirtti.
 
Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu  düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek,  duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.
 
Öte yandan, duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir  kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek, gözaltına alındı.
 
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18  yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa  Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun  üzerine soruşturma başlatılmıştı.
 
16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün  sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan  Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz  yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
 
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli  cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri  Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
 

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İpek Er Musa Orhan uzman çavuş
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