Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!
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'Ip Man 4: Final'in fragmanı yayında!
29 Temmuz 2021 Perşembe - 14:00 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 14:02
Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!
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