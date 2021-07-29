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'Ip Man 4: Final'in fragmanı yayında!

29 Temmuz 2021 Perşembe - 14:00 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 14:02

Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!


Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!

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IP man final fragman
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