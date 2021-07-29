'Ip Man 4: Final'in fragmanı yayında!

Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!

Başrollerinde Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan'ın olduğu "Ip Man 4: Final" filmi pazar akşamı TV'DE İLK KEZ saat 20.00'da Kanal D'de!