IOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 ile gelen yenilikler ve özellikler, kullanılacak Iphone modelleri…

Apple'ın Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) dün yapıldı. WWSD 2021 koronavirüs nedeniyle geçen yıl da olduğu gibi 2021'de de online düzenlendi. Apple'ın bu etkinlikteki en önemli duyurusu iOS 15 oldu. Apple'ın yazılım mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri aktardı.

İOS 15 YENİLİKLERİ

Facetıme değişiyor

Apple geçen sonbaharda duyurduğu uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak.

Şirketin iddiasına göre konuştuğunuz biriyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Konuşanın telefona konumu sizin ekranınızda bir ikon olarak çıkacak ve sesi bulunduğu pozisyona göre sürekli olarak değişecek.

Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyecek ve çok net bir iletişime aracılık edecek.

Son olarak FaceTime'a SharePlay adındaki bir özellik getiriliyor. Böylece biriyle konuşurken bir müzik ya da film paylaşımı yapabileceksiniz. Apple, şu anda bu özellik için Disney Plus, Hulu ve HBO Max'le iletişime geçtiklerini belirtti.

Fotoğraflar ve bildirimler değişiyor



iOS 15, grup sohbetlerinde fotoğraf paylaşımına kolaj özelliği getirilecek. Apple News bölümünde ise sizinle paylaşılan bağlantılar ayrıca listelenecek. Aynısı fotoğraflar bölümünde de olacak ve size gönderilen fotoğrafları ayrıca görebileceksiniz.

Bildirimler de yeniden tasarlandı. Gönderen kişinin fotoğrafı ya da uygulamanın ikonu daha büyük olacak. Ayrıca Apple biriken bildirimler için bildirim özeti özelliğini de çıkartacak.

Son olarak Focus adı verilen yeni özellikle Apple odaklanmayı artırmayı amaçlıyor. Focus (Odak) adı verilen bu özellik gereksiz gördüğü bildirimleri sessize alacak. Eğer telefonu iş moduna alırsanız iş e-postaları vb. bildirimler dışında diğerleri sessize alınacak.

Apple Wallet'e kimlik eklenebilecek



Apple Wallet'e binanızın açılış kodunu ekleyebileceksiniz. Aynı zamanda gittiğiniz bir otelde odaya giriş kartını iPhone'a aktarabileceksiniz.

Apple, Hyatt Hotel zinciriyle bu konuda görüştüklerini aktardı. Ayrıca kimliğinin şifreli bir kopyasını da Apple Wallet'ta tutabileceksiniz.

Haritalar ve hava durumu uygulamaları değişiyor



Apple, haritalar ve hava durumu uygulamalarında da değişikliğe gidiyor. Hava durumu uygulamasında tasarım değişecek ve uygulamanın grafikleri hava durumuna göre farklılaşacak. Yeni gece modu gelecek ayrıca 3D modellemeler daha sık kullanılacak.

IOS 15 NE ZAMAN TANITILACAK

Yeni iOS'un tam olarak ne zaman tanıtılacağı netleşmedi. Ancak Apple'ın konferansından ortaya çıkan sonuç iOS 15'in sonbaharda kullanıma sunulacağını gösteriyor.

IOS HANGİ MODELLERE GELECEK?



iPhone 6s and 6s Plus

iPhone SE (1st gen)

iPhone 7 and 7 Plus

iPhone 8 and 8 Plus

iPhone X

iPhone XS and XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max

iPhone 12 mini and iPhone 12

iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2nd gen)

iPod touch (7th gen)