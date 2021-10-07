iOS 15'e geçenlerin oranı yayımlandı!

Kısa bir süre önce yayımlanan ve indirmek için hazır olan iOS 15 için yeni bir kullanım oranı yayımlandı.

Getirdiği bazı yeniliklerle bazı kullanıcıların indirdiği iOS 15 için gerçek oranlar yayımlandı. MixPanel tarafından yayımlanan oranlara göre, kısa süre önce indirilmeye açılan sürüm, hatırlatmak gerekirse en çok hataya sahip versiyon olmuştu.

iOS 15'E GEÇİŞLER ÇOK AZ ORANDA KALDI

Yeni rapora göre iOS 14'e geçiş hem çok hızlı olmuştu hem de büyük oranda gerçekleşmişti. Ancak yeni oranlar neredeyse iOS 14'ün indirilmesinin yarısı oranında. iOS 15'e geçişlerin bu kadar düşük oranda kalmasının en büyük sebebi 'hataların' yer alması diye tahmin ediliyor.

iOS 14 sürümü iki gün içinde yüzde 14.68 oranında indirilmişti. Bu oranlar iOS 15'te yüzde 8.59'de kaldı. Aynı raporda, 5 Ekim 2020’de iOS 14 kullanıcı sayısı yüzde 41.97’ye ulaşmayı başardı. iOS 15’te ise 5 Ekim 2021 tarihiyle güncelleme oranı yüzde 22.22 oranında kaldı.