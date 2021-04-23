iOS 14.6'ın beta sürümü kullanıma açıldı

Yeni iOS sürümü olarak bilinen 14.5 son kullanıcıya ulaşması biraz zaman alacak olsa da iOS 14.6 beta sürümü kullanıma açıldı.

Apple geliştiriciler için yeni sürümleri sunuyor. Beta olarak sunulan iOS 14.6'ya ek olarak iPadOS 14.6 ve watchOS 7.5 beta güncellemeleri de sunuldu. Apple yeni düzenlediği etkinlikte kullanıcılara iOS 14.5 özelliklerini ve nelerin sunulacağını anlatmıştı.

iOS 14.6 BETA KULLANIMA SUNULUYOR

Geliştiriciler için avantajlı özellikler sunan beta sürümleri, Apple Geliştirici Merkezi tarafından indirilebiliyor. iOS 14.5 üzerine kurulu olan 14.6 beta güncellemesi, küçük değişiklikleri içeriyor.

Bata sürümünü cihazlarına indirmek isteyen geliştiriciler, developer.apple.com/download kısmına giriş yapması gerekiyor. Geliştirici olmayan beta sürümüne ulaşmak isteyen kişiler ise beta.apple.com adresini ziyaret ederek beta sürümünü çalıştırmak istediği cihaza profili indirip test sürecine katılabilirler.