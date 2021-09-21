İOKBS sonuçları sorgulama ekranı! Bursluluk sınavı sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB tarihi verdi!

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Eylül’de yapılan İOKBS tamamlandı. Bursluluk sınavının tamamlanmasıyla sınava giren öğrenciler bursluluk sınavı sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi verdi. Peki; bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır?

İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın açıklanacağı tarihi belirtince, merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Peki, İOKBS (Bursululuk) sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.



a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.



b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.



d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.



f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.