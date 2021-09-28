İOKBS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MEB İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı (iokbs meb gov tr giriş)

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Ekim ayına girilmesine az biz süre kala 5 Eylül’de gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. İOKBS’ye giren öğrenciler “İOKBS sonuçları 2021 ne zaman, saat açıklanacak” sorularının yanıtını merak ediliyor. MEB bursluluk sınavı tarihini açıkladı. İşte İOKBS sonuçları açıklama tarihi ve MEB İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı…

İOKBS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursuluk Sınavı (İOKBS), 5 Eylül’de gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçları merak ediliyor. İOKBS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MEB İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı…

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre İOKBS sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. İOKBS sonuçlarının açıklanacağı saat ise paylaşılmadı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS SONUÇLARI 2021 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

BUSLULUK SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!