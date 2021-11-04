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İntihara kalkışan kız çocuğundan dehşete düşüren ifade! Babası, kuzeni ve dayısı...

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) |  04 Kasım 2021 Perşembe - 15:40 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:40

Hakkari'de 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayan N.Ö. (16) adlı kız çocuğu, ifadesinde babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden baba ve kuzen tutuklandı, dayısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hakkari’de, 30 Ekim akşamı N.Ö., 4’üncü kattaki evinin penceresinden atlayıp intihara kalkıştı. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., polise verdiği ilk ifadede babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını söyledi.
 
Düşmeden kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan N.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda babası A.Ö. ile kuzeni B.Ö. ve dayısı V.Ö. gözaltına alındı.
 
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Hakkari intihar istismar
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