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İntihar için baz istasyonuna çıktı! Eşi gelir gelmez...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 21:48 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 21:48

Sivas'ta ailesi ile sorunlar yaşayan D.K. (31) intihar için 50 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı. D.K.'yı eşi B.K ile polis ekipleri yaklaşık 3 saatte ikna edebildi.


Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesinde bulunan Gökçebostan Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre eşi B.K. ile sorunları olan ve kentte sıklıkla intihar girişiminde bulunan 2 çocuk babası D.K., park içerisindeki GSM operatörlerine ait baz istasyonuna çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu gözlenen D.K., ayrı yaşadığı eşi B.K.'nın olay yerine gelmesini istedi. B.K. polis ekipleri tarafından olay yerine getirildi. Polis ekipleri ile B.K, D.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarfetti. 3 saat süren ikna çabalarının ardından D.K. yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direkten indi. D.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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Sivas polis sorun
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