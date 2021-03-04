04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.531 0.15 EURO 9,0120 0.28
USD 7,4560 0.15 ALTIN 410,680 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Interpol'den sahte aşı operasyonu! Binlerce ele geçirildi

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 0:18 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 0:18

Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ele geçirildiğini duyurdu.


Interpol'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Germiston şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 Çin ve 1 Zambiya vatandaşı gözaltına alındı.
 
Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir fabrikaya baskın yapıldı. Baskında 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.
 
Interpol, dünyada şimdiye kadar hiçbir aşının internet üzerinden satışına onay verilmediği uyarısını yaptı.
 
"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"
 
Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Kovid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.
Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.

ETİKETLER

Interpol koronavirüs aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.