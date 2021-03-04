Interpol'den sahte aşı operasyonu! Binlerce ele geçirildi

Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ele geçirildiğini duyurdu.

Interpol'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika 'nın Germiston şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 Çin ve 1 Zambiya vatandaşı gözaltına alındı.

Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir fabrikaya baskın yapıldı. Baskında 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.

Interpol, dünyada şimdiye kadar hiçbir aşının internet üzerinden satışına onay verilmediği uyarısını yaptı.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Kovid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.

Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.