İnternetten vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma başvurusu…

Vergi borcu yapılandırma kanunu TBMM geçince, vergi borcu yapılandırma konusunda yapılan araştırmalar arttı. Borcu bulunan milyonlar, vergi borcunun nasıl yapılandıracağını araştırıyor. Peki, vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte vergi borcu yapılandırma 2020 başvurusu…

Vergi borcu yapılandırması Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK, konuya dair ayrıntılara yer verilen tebliğ ve genelge yayımlayarak yapılandırma detaylarını paylaşacak. İnternetten vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

VERGİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.

Yapılandırma yapılması için e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılandırma adımları uygulanıyor.

İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına "Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarınızın tamamını yapılandırabiliyorsunuz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET VERGİ BORÇLARI SORGULAMA VE ÖDEME İÇİN TIKLAYIN

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecek. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecek. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinecek.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak olup taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılabilecek.

Ayrıca, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildi.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Ek olarak, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak.