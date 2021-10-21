İnternetten nasıl para kazanırım? E-ticarete başlayan kazanıyor

İnternetteki alışveriş siteleri sadece ‘harcamak’ için değil, birçok kişi için para kazanma aracı. Peki nereden başlamak gerekiyor?

NE SATACAKSIN?: Araştırma yap. Çevrende hangi ürünler daha çok ilgi görüyor ve senin yeteneklerine uygun mu? Örneğin; çok güzel mantı, börek yapıyorsun ya da bebekler için örgü kıyafetler yapıyorsun veya saat dükkanın var. Bunları internet üzerinden satabilirsin.

NEDEN ‘SEN’?: Ürünlerini arkadaşların, komşuların denedi mi? Onlara ‘Neden beni tercih edersin?’ diye sor. Örnek: Daha geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, hızlı teslimat, yüksek kalite… Bunlardan hangileri seni anlatıyor?

NASIL?: İnternet üzerinden satış yapman için vergi mükellefi olman gerekiyor. En kolayı sen Ayşe olarak şahıs şirketi kurabilirsin veya limited şirket, anonim şirketin varsa e-ticaret sitelerine kayıt olabilirsin. Sattığın her ürün için fatura kesmen şart.

NE KADAR?: Gereken sermaye ne satacağına göre değişir. Stok seviyesi ile ilgili sınır yok. Elinde ne kadar varsa doğru belirt yeter.

KAÇ KİŞİ?: Fiziksel bir dükkanın varsa, elindeki ürünleri internete de koy, üşenme. Dükkanının önünden günde belki 5 bin, 10 bin kişi geçer ama bu siteleri günde milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

NE LAZIM?

E-ticaret platformlarında mağaza açmak için gerekli şartları yerine getir. Ürünleri yüklemek için iyi çekilmiş fotoğraf gerekiyor. Örnek: Züccaciye ürünlerini çek koy.

KOMİSYON

Bu platformlar senden satış yaptıkça komisyon alıyor. Yani ‘dükkan’ açtığında kira ödemiyorsun. Komisyon oranı satış yaptığın kategoriye, siteye göre değişiyor. Hepsini tek tek incele karar ver. Bu internet sitelerinin ziyaretçilerinin karşılığında ödediğin komisyona değer mi? Düşün.

FIRSATI DEĞERLENDİR

Kargo firmalarıyla anlaşma, ürün reklamları, müşteriyi bulup getirme, ödeme alma… Bunların hepsini e-ticaret siteleri yapıyor. Sen de bu fırsatı değerlendir.

ÜRÜNÜ YÜKLERKEN: Diyelim ki gözlük satıyorsun. Marka, model, kod, renk gibi tüm detaylarıyla başlık ver. O gözlüğü arayanlar kolayca seni bulsun.