İnternetten nasıl para kazanırım? E-ticarete başlayan kazanıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Tercih şansın fazla olması, kampanyalardan yararlanabilme ve herhangi bir yer yere gitmek zorunda kalmadan alışveriş yapılabilimesi online alışveriş sitelerinin büyümesine ve sayılarının artmasına yol açtı. Pandemi sürecinde birçok kişi internneten para kazanmanın yollarını araştırıken e-ticarete yöneldi.
İşini büyütenler ciddi gelir elde etmeye başladı.
Peki siz e-ticaretten para kazanmak ister misin? Internet üzerinden satış yapmanın püf noktaları nelerdir? Posta gazetesinden Özlem Denizmen yazdı. İşte e-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası...
İnternetteki alışveriş siteleri sadece ‘harcamak’ için değil, birçok kişi için para kazanma aracı. Peki nereden başlamak gerekiyor?
NE SATACAKSIN?: Araştırma yap. Çevrende hangi ürünler daha çok ilgi görüyor ve senin yeteneklerine uygun mu? Örneğin; çok güzel mantı, börek yapıyorsun ya da bebekler için örgü kıyafetler yapıyorsun veya saat dükkanın var. Bunları internet üzerinden satabilirsin.
NEDEN ‘SEN’?: Ürünlerini arkadaşların, komşuların denedi mi? Onlara ‘Neden beni tercih edersin?’ diye sor. Örnek: Daha geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, hızlı teslimat, yüksek kalite… Bunlardan hangileri seni anlatıyor?
NASIL?: İnternet üzerinden satış yapman için vergi mükellefi olman gerekiyor. En kolayı sen Ayşe olarak şahıs şirketi kurabilirsin veya limited şirket, anonim şirketin varsa e-ticaret sitelerine kayıt olabilirsin. Sattığın her ürün için fatura kesmen şart.
NE KADAR?: Gereken sermaye ne satacağına göre değişir. Stok seviyesi ile ilgili sınır yok. Elinde ne kadar varsa doğru belirt yeter.
KAÇ KİŞİ?: Fiziksel bir dükkanın varsa, elindeki ürünleri internete de koy, üşenme. Dükkanının önünden günde belki 5 bin, 10 bin kişi geçer ama bu siteleri günde milyonlarca kişi ziyaret ediyor.
NE LAZIM?
E-ticaret platformlarında mağaza açmak için gerekli şartları yerine getir. Ürünleri yüklemek için iyi çekilmiş fotoğraf gerekiyor. Örnek: Züccaciye ürünlerini çek koy.
KOMİSYON
Bu platformlar senden satış yaptıkça komisyon alıyor. Yani ‘dükkan’ açtığında kira ödemiyorsun. Komisyon oranı satış yaptığın kategoriye, siteye göre değişiyor. Hepsini tek tek incele karar ver. Bu internet sitelerinin ziyaretçilerinin karşılığında ödediğin komisyona değer mi? Düşün.
FIRSATI DEĞERLENDİR
Kargo firmalarıyla anlaşma, ürün reklamları, müşteriyi bulup getirme, ödeme alma… Bunların hepsini e-ticaret siteleri yapıyor. Sen de bu fırsatı değerlendir.
ÜRÜNÜ YÜKLERKEN: Diyelim ki gözlük satıyorsun. Marka, model, kod, renk gibi tüm detaylarıyla başlık ver. O gözlüğü arayanlar kolayca seni bulsun.
FİYAT HESAPLARKEN: Ürünü aldığın fiyata ya da üretim maliyetine, sitenin aldığı komisyon oranını, kargo ücretini ve kendi kârını ekle. İyi düşün.
İADE ORANI: Fotoğrafını çekmediğin, açıklamalar bölümünde belirtmediğin her detay müşterinin iade sebebi olabilir. Bu oranın az olması için ürünün tüm özelliklerini belirt, paketlemeye de özen göster.
ÜRÜNÜN İLK SIRALARDA ÇIKMASI İÇİN
Nasıl bir caddeye dükkan açarken balonlarla süsleyip duyuru yapıyorsan burada da aynı şekilde emek vermek lazım. İnsanların ayağının alışması için kampanya yap. Hem müşterilerinin sadakatini artır hem de kampanyalar sayesinde yeni müşteriler kazan.
NE ZAMAN?: Ürünü sattın, paranın hesabına geçmesi her platform için farklı ancak ortalama bir hafta gibi düşünebilirsin.
İYİ İLETİŞİM: Puanın, yorumların arttıkça, sorulara hızlı, doğru cevap verdikçe satışın da artıyor.
İNTERNETTEN ŞİRKET KURMAK
Artık çok basit. Bunu yapan birçok şirket var. Kurulum masrafları yüksek değil ama tabii ki aylık belli bir masrafın oluyor. Araştır. Bir yerde çalışırken de kendi şirketini kurup satış yapabilirsin.
DROPSHIPPING!
Bir dükkan var ama sahibi Halit’in e-ticaret ile uğraşmak için vakti, bilgisi yok. ‘Aman ben anlamam o işlerden’ diyor. Sen ‘‘Ben senin için internet sitesinde dükkan açayım mı?’’ diye sor. Bu artık tüm dünyada uygulanıyor ve ‘dropshipping’ deniyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören ve evden çalışarak para kazanabileceğin yollardan biri. Herhangi bir alanda bir tedarikçi bul ve yalnızca aracılık ederek gelir elde et. İşte bu kadar.