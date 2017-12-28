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İnternetten alışverişte onay süresi uzatıldı

28 Aralık 2017 Perşembe - 12:14 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 12:15

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.


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