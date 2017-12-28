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İnternetten alışverişte onay süresi uzatıldı
28 Aralık 2017 Perşembe - 12:14
| Son Güncelleme : 28 12 2017 - 12:15
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.
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