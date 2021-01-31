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İnternetten alışveriş yapanlara kritik uyarı!

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 12:59 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 12:59

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı tüketim malları ve diğer market ihtiyaçlarını internetten gidermeyi tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli." ifadelerini kullandı.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların  soğuk havalarda daha çok internetten alışverişe ve hızlı sipariş verme  kanallarına yöneldiğini bildirdi.
 
Bu talep artışıyla birlikte hızlı tüketim malları ve gıda konusunda  yapılan çevrim içi alışverişlerde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler  yaşandığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşların buralardan seçerek sipariş  verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında  daha pahalı ya da daha ucuz markaların gönderilebildiğini vurguladı.
 
Palandöken, hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini  internetten satın almayı tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha  dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve  markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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