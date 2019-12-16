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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Mağdur olmayın

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 11:37 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 11:37

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışverişin risk unsuru taşıdığını ileri sürerek, "Kargoların gecikmesi veya hiç gelmemesi, sipariş verilen sitelerin kısa süre sonra kapanması, seçilenin yerine başka ürünün gelmesi gibi birçok olumsuz örnek yaşanıyor. Bu gibi nedenlerle esnafımızın tercih edilmesi önem taşıyor." ifadesini kullandı.


Palandöken yazılı açıklamasında, yılbaşı kapsamında alınacak  hediyelerin ciddi bir ekonomik büyüklük oluşturmasını beklediklerini belirtti.
 
İnternetten alışverişin risk unsuru taşıdığına dikkati çeken  Palandöken, "Kargoların gecikmesi veya hiç gelmemesi, sipariş verilen sitelerin  kısa süre sonra kapanması, seçilenin yerine başka ürünün gelmesi gibi birçok  olumsuz örnek yaşanıyor. Bu gibi nedenlerle esnafımızın tercih edilmesi önem  taşıyor. Her bütçeye uygun, her zevke uygun, 10 liradan 100 liraya kadar geniş  fiyat yelpazesi olan büyük küçük tüm hediyeler esnafımızda mevcut. Pahalı  hediyeler almak yerine ya da bir hediyeye ederinden fazla ödeme yapmak yerine  esnafımızdan alışveriş yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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