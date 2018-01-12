İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bu ay başlıyor

E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak ve o e-ticaret sitesinin tüketici ve iş süreçlerinde belirli kuralları karşılamayı taahhüt ettiği anlamına gelecek “güven damgası”na ilişkin detaylar netleşiyor.

Gönüllü bir uygulama olan güven damgası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, “güven damgası sağlayıcısı” tüzel kişilik tarafından verilecek. Uygulamanın ocak ayı içinde başlayacağı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklandı.