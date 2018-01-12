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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bu ay başlıyor

12 Ocak 2018 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 19:02

Elektronik ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren “güven damgası” uygulamaya giriyor.


E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak ve o e-ticaret sitesinin tüketici ve iş süreçlerinde belirli kuralları karşılamayı taahhüt ettiği anlamına gelecek “güven damgası”na ilişkin detaylar netleşiyor.
 
Gönüllü bir uygulama olan güven damgası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, “güven damgası sağlayıcısı” tüzel kişilik tarafından verilecek. Uygulamanın ocak ayı içinde başlayacağı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklandı.
 
GÜVEN DAMGASINI KİM VERECEK?
 
Damgayı almak isteyen şirketler, “güven damgası sağlayıcı” şirket-kuruluşa başvuracaklar. Damga için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir ücret alınacak. Güven damgası sağlayıcı şirket-kuruluş faaliyetlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kontrolü altında yürütecek.

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