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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Artık ücretli olacak

24 Aralık 2020 Perşembe - 2:17 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 2:17

İnternetten alışveriş yapanları ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 2019 yılında yürürlüğe giren alışveriş poşetlerinin para ile satılmasının kapsamı genişletildi. Bundan böyle internet alışverişlerinde de 25 kuruş poşet parası alınacak.


TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde AK Parti'nin normal alışverişlerde kullanılan poşet için vatandaşlardan alınan ücretin internet alışverişlerinden de alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
 
İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE 25 KURUŞ
 
Böylece bundan sonra internet alışverişlerinden de şu anda 25 kuruş olan poşet parası alınacak.
 
Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü. (Sabah)

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