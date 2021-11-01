İnternetten alışveriş yapan milyonları kapsıyor! İade süreci kolaylaşıyor

İnternetten alışveriş yapan milyonları kapsıyor. Yeni dönem başlıyor. E- ticaret ile ilgili hükümet düğmeye basıyor. E-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi, kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılmasına yönelik teknik düzenlemeler yapılacak, uygulama iyileştirilecek, kullanıcı kılavuzları yayınlanacak.