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İnternetten alışveriş yapacaklar için uyarı geldi

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 15:51 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 15:57

Anneler Günü için hediye alacaklara uyarı yapıldı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Tüketicilerin internetten alışveriş yapacak olması tam kapanmayı fırsat bilen dolandırıcıları harekete geçirdi. Sosyal medya uygulamaları üzerinden oluşturulan linklerden mümkünse sipariş verilmemeli." ifadelerini kullandı.


Anneler Günü hediyelerinin ve bayram  alışverişlerinin tam kapanma nedeniyle internetten yapılacağını belirten tüketici  örgütleri ve bilişim uzmanları, tüketicilere, alışveriş yaparken mağduriyet  yaşamamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 
 
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'nün "tam kapanma"  dönemine denk gelmesinin bayramlık ve hediye alacakları internetten alışverişe  yönlendirdiğini söyledi.
 
Bu durumun birçok sorunu beraberinde getirdiğini dile getiren Koçal,  "Tüketicilerin internetten alışveriş yapacak olması tam kapanmayı fırsat bilen  dolandırıcıları harekete geçirdi. Bu konuda bizlere gelen şikayetleri de baz  alarak tüketicilerimizin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını istiyoruz."  dedi.
 
Hediye alınacak ürünün ve alışveriş yapılacak sitenin iyi  araştırılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, sahte sitelere karşı uyanık  olunmasının öneminden bahsetti.
 
Koçal, "Özel günleri fırsat bilen fırsatçılar sosyal medya üzerinden  oluşturdukları linklerden satış yaparak tüketicileri mağdur edebiliyor. Facebook Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden oluşturulan  linklerden mümkünse sipariş verilmemeli. Bu tür sitelerden verilen siparişlerde  sahte veya farklı ürün gönderilebiliyor, hatta ürünün hiç gönderilmediği  olabiliyor. Bu durumlarda muhatap bulunamadığı için mağduriyet giderilemiyor."  diye konuştu.
 
"İndirim reklam ve duyurularına mesafeli olunmalı"
 
Aziz Koçal, indirim reklamlarına ve duyurularına mesafeli olunması  gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel günlerde çok sayıda indirimli satış reklamları veya ilanlarıyla  tüketici aldatılmakta, fiyatlar önce artırılıp sonra indirilmektedir. Özel  günlerde yapılan indirimli satış ilanlarının büyük bir çoğunluğu mevzuata uygun  değildir. Gerektiğinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna şikayet edilmelidir.  İndirimli satış ilanlarıyla oluşturulan sosyal medya linklerine mümkünse  girilmemeli, kart bilgileri verilmemeli. Fiyatlar farklı sitelerden iyice  araştırılmalı, aşırı tüketimden kaçınılmalı."
 
Koçal, internet üzerinden yapılan her türlü alışverişlerde hiçbir  cezai şart ödemeden tüketicinin 14 günlük cayma süresi bulunduğunun altını  çizerek, ürünün iade edildiğine dair firmanın adresine ya da e-postasına cayma  bildiriminin yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini söyledi.
 
İnternetten alınan ürünün belgelerinin mutlaka saklanması gerektiğini  dile getiren Koçal, yaşanan sorunlarda tüketici hakem heyetlerine başvurulması  çağrısında bulundu.
 
"Güvenlik sertifikasına mutlaka dikkat edilmeli"
 
E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve  Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu ise kısıtlama nedeniyle pek çok  işletmenin bugünlerde müşterilerine sadece online mağazalar üzerinden  ulaşabildiğini anımsatarak, bu durumun e-ticarette işlem yoğunluğu ve satışların  katlanarak artmasına yol açtığını söyledi.
 
e-ticaretin tek seçenek olduğu alışverişlerde güvenli işlemler için  dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Eminoğlu, şu uyarılarda bulundu: "İlk dikkat edilmesi gereken nokta alışveriş yapılacak sitenin kredi  kartı güvenliğini nasıl sağladığı. e-ticaret sitelerinde bilgisayar korsanları en  çok müşteri kredi kartı bilgilerini almaya yönelik işlemler gerçekleştiriyor ve  tüketiciler de PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikası ile korunan e-ticaret  sitelerini seçmeliler. e-ticaret siteleri, güvenlik sertifikalarını gösteren  link/logoları site altında paylaşır. Tüketiciler bu linklere tıklayıp ilgili  sertifikayı görebilir. İkinci olarak söz konusu siteden daha önce alışveriş  yapanların görüşleri. Tüketiciler, çeşitli platformları kullanarak söz konusu  site ile ilgili yorumları okumalı ve oradaki paylaşımları dikkate almalı."
 
Yüksel Eminoğlu, firmanın sunduğu iptal ve iade politikasının şeffaf  ve kolay olmasına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Son önemli  husus ise firmanın e-ticaret sitesinde kendisi hakkında verdiği detaydır. Açık  adresi görülmeli, unvanı, telefon numarası ve varsa şube bilgileri açık olarak  paylaşılmalı. Tüketiciler bunu Google gibi arama motorlarından da teyit etmeli."  diye konuştu.
 
"Site ETBİS'ten kontrol edilmeli, internet adresinde 'https' olmalı"
 
Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Yavuz Sultan Selim Yüksel de salgınla birlikte sadece online alışverişlerin değil  siber saldırganların ve dolandırıcıların sayısında da hızlı artış yaşandığını  söyledi.
 
Özel gün ve haftalarda yapılan büyük indirim ve kampanyaların genelde  gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alışveriş yapmak isterken sanal dolandırıcıların ağına düşmemek için  girilen sitenin gerçek bir işletme olup olmadığını doğrulamak gerekiyor. Bunu  Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) bakarak  doğrulayabiliriz. Girdiğimiz siteyle ilgili arama motorlarından birçok bilgi  çıkmalı. Ayrıca şikayet sitelerinden ve bloglardan yorumları okuyabiliriz."
 
Yüksel, internet sitesinin güvenlik sertifikasının olup olmadığına da  bakılması gerektiğini kaydederek, "İnternet adresinin başında 'https' kısmı  mutlaka bulunmalı. Bazı internet adreslerinde sadece 'http' var. Bu güvenli  olmayan bir site anlamına gelir. Https, aslında bir güvenlik sertifikası. Bu  olmaması halinde kart bilgileriniz kopyalanıp dolandırıcılara gönderilebilir."  ifadelerini kullandı.
 
Yavuz Sultan Selim Yüksel, ürünün belirtilen tarihlerde gelmemesi  halinde hızlıca banka hareketlerine bakılıp bilgilerin hangi firma tarafından  alındığının görülebileceğini sözlerine ekledi.

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