İnternetteki psikolojik testler ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Son yıllarda internet üzerinden yapılan psikolojik testler hemen hemen herkes üzerinde merak uyandırıyor. Bu tarz testlerin bireyleri yanlış yönlendirebileceğini ve güvenirliğinin ispat edilmediğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Rümeysa Alaca, “Psikometrik testler, doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için mutlaka psikiyatrlar ve psikologlar tarafından yapılmalı. İnternet ortamında bulunan ruh sağlığıyla ilgili testler, içerik, uygulama ve sonuç bakımından birçok sorunu içerisinde barındırabilir” açıklamasında bulundu.

İnternetteki testler genellikle bireyin psikolojik durumunu ortaya çıkarmak, psikiyatrik tanılar koymak ve bazı öneriler vermeye yönelik hazırlanıyor. Ancak bu testlerin hangi testler olduğunun, geçerlilik ve güvenirliklerinin yapılıp yapılmadığının ve standardizasyon olup olmadığının bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Rümeysa Alaca, “Bu tarz testlerin yapılıp sonuçlarının hemen görülebilmesi ve bilgileri kesin ifadelerle vermesi internette uygulanan testleri daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak, internetteki testleri uygulayan kişiler test sonuçlarını görebildiklerinde kendileri hakkında olumsuz yargılara ve yalnızca psikiyatrlar tarafından konulabilen tanı ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolasıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü, ruh sağlığı alanında önemli sorunlara yol açabiliyor” şeklinde konuştu.

Psikolojik testler önce psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanmalı

Ruh sağlığı alanında yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin uygulanması ve sonuçlarının güvenirliği hakkında dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Rümeysa Alaca, “Öncelikle ruh sağlığı alanında yapılan tüm testlerin bilimsel ve güvenli olabilmesi için bu testlerin psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması ya da yönlendirilmiş olması gerekiyor. Uygulanan bu testler sadece bilimsel ve somut bilgi vermemekte; aynı zamanda psikolog ya da psikiyatra klinik gözlem olanağı da sağlıyor. Dolayısıyla sonuçların güvenirliği hem testler hem de uygulayan ya da yönlendiren uzmanın klinik gözleminin birleşimi sonucu ortaya çıkıyor” dedi.

İhtiyaç varsa uzmana başvurulmalı

Testlerin yapılma amacı düşünüldüğünde, kişinin kendisini daha iyi anlayabilmesini sağlamak ve yaşanılan bir sorunun şiddetini belirlemek ise bu testlere tek başına güvenilmeyeceğinin zihnin bir yerinde olmasının fayda sağladığını vurgulayan Rümeysa Alaca, “Her bir ölçeğin tek başına bir problemi ya da bozukluğu saptamak ve anlayabilmek için yeterli olmadığı unutulmamalı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, size bunu daha kapsamlı bir şekilde sunabilecek, detaylı bir değerlendirme ve bunun sonrasında bir tedavi planı oluşturabilecek bir uzmana başvurmanız daha faydalı olabilir” şeklinde konuştu.