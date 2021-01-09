İnternette bu web sitelerine dikkat! Bu yöntemi kullanarak...

Karşıyaka ve Konak ilçesinde 'çağrı merkezi' adı altında faaliyet gösteren 2 iş yerine, operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu iş yerlerinden kendilerini 'internet arama motorlarının çözüm ortağı' olarak tanıtan kişilerin başta avukatlık ve muhasebe büroları olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaları aradığını, arama motoru haritaları üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde sistemden bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini ve iş yerlerinin adlarının arama motorunda gözükmeyeceğini söylediklerini tespit etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, sözde güncelleme işlemi için 300 ile 500 TL arasında para alındığını, evrakların ve ödeme işlemlerinin de kargo aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirledi. Saptanan adreslere salı günü baskın düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise toplam 23 laptop, kargo gönderilerine ait evraklar ile arama motoru şirketleri adına düzenlenmiş sahte sözleşme evrakları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.