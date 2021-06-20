İnternette 100-200 TL arası satılıyor! Mucize çözüm mü dolandırıcılık mı?

İnternetteki çizik kalemi, oto rötuş boyası adı altında birçok ürün satılıyor. Peki boyalardaki çizikleri kapattığı iddia edilen fiyatları 100-200 TL arasında değişen kalemler gerçekten işe yarıyor mu? Bir araçta boya kapama işlemi ortalama 2 günde yapılıyor. Fakat internette gördüğünüz bu kalemlerle o boya kapama işleminin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz maliyette yapılacağı belirtiliyor. Peki bu mümkün mü?

BOYA ONARIMI NORMALDE 1-2 GÜN SORUYOR



“Sol ön çamurluğunda tekerleğin üst kısmında hemen bir sürtmeden dolayı oluşan boya hasarı mevcut, şimdi gördüğünüz gibi kalemi sallıyorum. Evet beyaz bir renk yavaş yavaş araçta şu anda o hasar olan noktada biz de görmeye başladık. Örtmediğini görüyoruz, bakın..



ASLINDA OLMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLEN İŞLEMSE..



“Çamurluktaki hasar onarımı için bu bölümü önce zımparalıyoruz, boya ustası arkadaşımız tarafından macunlanıyor tekrar zımpara işlemi yapıyoruz. Yaklaşık 1'le 2 gün arasında bir süreç alıyor bu.



UZMANLARDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR UYARI VAR



Kesinlikle bu kalemler işe yaramıyor. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza internet üzerinden satılan bu ve benzeri ürünleri almamalarını tavsiye ediyoruz.