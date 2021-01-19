19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.574 1.12 EURO 9,0310 -0.06
USD 7,4430 -0.41 ALTIN 440,010 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

İnternet üzerinden yapana yüzde 50 vergi muafiyeti uygulanacak

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:22 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:22

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı yürürlüğe girdiğinde, elektronik ticaretle gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kasım 2020'de yasalaşmıştı. Kanun  kapsamında, gerçek kişilerin, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan  şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle  gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sine  beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.
 
Bu indirimden yararlanılabilmesi için ihracattan kaynaklanan  hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda  kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda  kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer  kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların  ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya  da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları  toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin  sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı  işçi çalıştırması şartı aranacak.
 
İhracata brüt 300 kilogram ve değer olarak 15 bin avro sınırı
Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları  düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı.
 
AA muhabirinin söz konusu taslaktan yaptığı derlemeye göre, posta  idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen  elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatından  kaynaklanan kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait  verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu  yapılabilecek. Elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık  gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekecek, zarar  halinde indirim söz konusu olmayacak. İndirim konusu yapılamayan tutarların  gelecek yıllara devri yapılamayacak.
 
İndirimden, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı  gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecek.
 
İlgili Gümrük Genel Tebliği uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve  değeri 15 bin avroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan  posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından  elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer  itibarıyla bu sınır içinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar  beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek.
 
İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde,  mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri  muhtasar beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate  alınacak.
 
Mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına  çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuku kabul  edilerek Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru  dikkate alınacak.
 
Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı  dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu  indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek ancak mükellefler tarafından  diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu  yapılamayacak.
 
Kapsamdaki ihracatın kaydı ayrı tutulacak
Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı  yanında, başka şekillerde de ihracatları bulunan mükelleflerin, faaliyetlerine  ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerekecek. Bu  mükelleflerin indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetine ait hasılat,  maliyet ve gider unsurlarını diğer faaliyetlerle ilişkilendirmemeleri ve  kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutmaları şartı aranacak.
 
Düzenlemeyle belirlenen hasılat tutarları, indirimden yararlanabilmek  için bu kapsamda elde edilebilecek azami ihracat hasılatlarını gösteriyor. Bu  bağlamda, bir takvim yılı içinde söz konusu hasılat tutarlarının aşılması  halinde, indirimden yararlanabilmek için belirlenen istihdam şartlarının  sağlanması gerekecek.
 
Diğer taraftan, yıllık 2 milyon 400 bin liralık hasılat tutarından  daha fazla ihracat hasılatı elde eden mükellefler, sigortalı olma ve işçi  çalıştırma şartlarını sağlasalar bile söz konusu indirimden yararlanamayacak.
 
İade edilen mal için indirim yapılamayacak
İhraç edilen malların sonradan çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen  geri gelmesi halinde, geri gelen mallara tekabül eden tutarlar indirim konusu  olamayacak.
 
Yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik gibi hizmet ihracı kapsamında  elde edilen kazançlar düzenleme kapsamında yer almayacak.
 
Mükellefler geçici vergi dönemlerinde ise anılan indirimden  faydalanabilecek.
 
Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal ihracatından  kaynaklanan döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir  tarihte tahsil edilmesi durumunda, tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından  dolayı oluşan kar veya zarar hasılat hesaplanmasında dikkate alınmayacak.
 

ETİKETLER

İnternet ihracat vergi muafiyeti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.