İnternet neden yok? Whatsapp, Instagram ve Twitter çöktü mü?

Sosyal medya platformları olan Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp'taki yavaşlığın sebebi gün içinde sıklıkla merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gece saatlerinden itibaren bu platformlara erişim sıkıntısı yaşanırken ' 'İnternet neden yok? İnternet neden yavaş? Twitter ve Whatsapp'a neden girmiyor?' soruları da arama motoru Google'da gün içinde sık aratılan konular arasında geliyor. İşte internet ve sosyal medya sorunu ile ilgili merak edilenler...
İNTERNET NEDEN YAVAŞ? TWİTTER, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. İnternet yavaşlaması ve yer yer de tamamen gitmesi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bugün gün içinde sık sık sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarında problemler yaşanıyor.
Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor.
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.