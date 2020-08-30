30 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 -0.76 EURO 8,7100 0.10
USD 7,3140 -0.58 ALTIN 462,800 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

İnternet neden yok? Whatsapp, Instagram ve Twitter çöktü mü?

30 Ağustos 2020 Pazar - 15:29 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 15:29

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da ve mesajlaşma uygulaması olan Whatapp'ta erişim konusunda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Kullanıcıların çoğu da Twitter ve Whatsapp'taki erişim problemlerini araştırıyor. Kullanıcılar sıklıkla, 'İnternet neden yok? İnternet neden yavaş? Twitter ve Whatsapp'a neden girmiyor?' sorularını merak ediyor. Twitter'da sorun mu var? İşte internet ve sosyal medya sorunu ile ilgili bilgiler...


Sosyal medya platformları olan Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp'taki yavaşlığın sebebi gün içinde sıklıkla merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gece saatlerinden itibaren bu platformlara erişim sıkıntısı yaşanırken ' 'İnternet neden yok? İnternet neden yavaş? Twitter ve Whatsapp'a neden girmiyor?' soruları da arama motoru Google'da gün içinde sık aratılan konular arasında geliyor. İşte internet ve sosyal medya sorunu ile ilgili merak edilenler...
 
 
İNTERNET NEDEN YAVAŞ? TWİTTER, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
 
Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. İnternet yavaşlaması ve yer yer de tamamen gitmesi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bugün gün içinde sık sık sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarında problemler yaşanıyor. 
 
Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor.
 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.

ETİKETLER

internet sorunu internet neden yavaş Twitter çöktü mü internet neden yok twitter sorunu instagram sorunu sorun mu var sosyal medya erişimi twitter erişimi facebook erişimi 30 Ağustos
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.