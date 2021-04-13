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İnternet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz başvuru, 24 saat içinde...

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:29

Günümüz şartlarında internet hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bilgiye hızlı ulaşma, birçok işlemi evden çıkmadan halledebilme kolaylığı sağlayan internet bazı durumlarda kişinin mağdur olmasına da yol açabiliyor. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler, sulh ceza hakimliğine başvurarak "unutulma hakkı"nın kullanılmasını talep edebilecek.


"Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet  Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla  Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim  2020'de yürürlüğe girdi.
 
Bu kapsamda, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle  kişilik hakları ihlal edilenler, sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. İlgili  hakim, başvurucunun adının, kişilik haklarının ihlali kapsamındaki karara konu  internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine yani "unutulma hakkı"nın  kullandırılmasına karar verilebilecek.
 
Bu hususun hangi arama motorları (Google, Yandex gibi) için geçerli  olacağı da kararda belirtilecek. Hakim, kararını 24 saat içinde verecek ve  uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecek.
 
Öte yandan, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi de  istenebilecek. Vatandaşlar, bu başvurularında adli birimlere herhangi ücret ödemeyecek.
 
"Unutulma hakkının uygulanması için büyük mücadele verdik"
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde var olan "unutulma  hakkı"nın Türk vatandaşları için de uygulanması konusunda büyük mücadele  verdiklerini bildirdi.
 
Sayan, düzenlemeyle vatandaşların artık ilgili kanun çerçevesinde  "unutulma hakkı"nı kullanabileceğine dikkati çekerek, "İnternet şirketleri,  Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de  öyle hizmet edecek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Unutulma hakkı"na ilişkin bilgi veren Sayan, şunları kaydetti:
 
 "Bu, kişilerin ya da kurumların internet aramaları sonuçlarında  isimleriyle ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi ve belge gibi verilerin  artık internet arama sonuçlarında olmasını istememe hakkıdır. Unutulma hakkı,  dijital hafızada yer alan, geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra  unutulmasını, ayrıca vatandaşlarımızın başkaları tarafından bilmesini istemediği  kişisel verilerinin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor."
 
Sayan, paylaşımında, söz konusu hususa ilişkin sulh ceza hakimliğine  iletilecek dilekçe örneğine de yer verdi.
 
  
 

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