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İnternet kafeler ve elektronik oyun yerleri için flaş karar!

26 Haziran 2020 Cuma - 10:20 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 11:10

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.


İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.
 
Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, corona virüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
 
İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.
 
Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

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