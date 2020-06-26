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İnternet kafeler ne zaman açılacak? Oyun salonları (playstation salonları) açıldı mı? İçişleri Bakanlığı internet cafe genelgesi!

26 Haziran 2020 Cuma - 12:14 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 12:14

Oyun salonları ne zaman açılacak? İnternet kafeler ne zaman açılacak? Soruları merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi - Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak - Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek. İşte İçişleri Bakanlığı internet ve oyun salonları hakkında gönderilen genelge…


İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri,  Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi. İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren  faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile  elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı  olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit  edilerek İçişleri Bakanlığına  bildirildi.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler  ve Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda,  internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, faaliyetlerine izin veren  mevzuat hükümleri (İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb)  ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak  genelgede  belirtilen tedbirlerin alınması şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine  başlayabilecek.

İnternet kafe ve oyun salonlarında dikkat edilmesi gereken kurallar

Bu iş yerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta  olmak üzere bu genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından  belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olacak.

İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine  ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi  işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda  müşteri kabul edilecek.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer  kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri bu yerlerin girişlerine ve içerisinde  uygun yerlere asılacak.

Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve  müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az  olmayacak şekilde yapılacak.

Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az  1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek  ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1  metre mesafe olacak.

Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi  unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz  müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske  takmaya devam edilecek. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve çöp  düzenli olarak boşaltılacak.

Bu iş yerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını  engellemek için giriş kapısında tedbir alınacak. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye  girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki  tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit  vb) konulacak.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar  bulundurulmayacak.

Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilere  kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit  ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme  terminali (POS cihazı vb) her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70'lik alkol ile  temizlenecek/dezenfekte edilecek.

Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu  gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle  silinecek.

Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına  uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin  almasına müsaade edilmeyecek. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek  kullanımlık malzemeler kullanılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan  mutfak, çay ocağı ve servis alanları, bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 8556  sayılı genelgesi hükümleri ve Kovid-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs  Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre  düzenlenecek.

Personele yönelik önlemler

Personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda  bilgilenmesi sağlanacak.

Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle  ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak, bu veriler günlük olarak kayıt altına  alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Kovid-19  belirtilerini görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine  bildirecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan  personel, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık  kurumuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık müdürlüğü  tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.

Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da  kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği  veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanacak.

Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel  sürekli uyarılacak, ayrıca iş kıyafetleri günlük değiştirilecek.

Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan  haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven  kullanmayacak.

Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe  korunacak ve maske takılacak.

Müşterilere yönelik önlemler

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması  beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara  uyulacak.

Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı  38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi  sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan  Kovid-19 vakası veya temaslısı kişiler, internet kafeleri/salonları ve elektronik  oyun yerlerine alınmayacak.

Müşterilerin diğer müşteri ve çalışanlarla aralarındaki en az 1 metre  mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce  ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak.

İnternet kafe sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske  bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacak. İçeride maske  çıkarılmayacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el  antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.

Temizlik ve hijyen

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün  düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık  temizlenecek.

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek.  Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.

Bu iş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin  (bilgisayar klavyeleri, mouse, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri,  masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla su ve deterjanla  temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük  çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak.  Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve  diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş  etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün  Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım  sonrası uygun şekilde temizlenecek. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik  malzemelerinin en az 60 santigrat derecede yıkanması sağlanacak.

Tuvaletlere el yıkamayla ilgili afişler asılacak. Tuvaletlere tuvalet  kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulacak. Hava ile el kurutma cihazları  çalıştırılmayacak.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak,  bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacak.

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu  kullanılacak.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması  sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp  kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması  doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma  sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda  yapılacak.

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından  hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan "Kovid-19 Kapsamında  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilecek.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve  pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık  havalandırılması sağlanacak.

Diğer hususlar

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de  (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu genelgede  belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıklarca, internet kafeleri/salonları  ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre  sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca  gerekli kararlar alınacak.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete  başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, ayda en  az iki kere denetlenerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde  yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi  gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili  maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun  195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

 

 

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Oyun salonları İnternet kafeler İçişleri Bakanlığı
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