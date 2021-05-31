İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler, bilardo salonları ve elektronik oyun yerleri açık mı, 1 Haziran itibariyle açılacak mı?

Kademeli normalleşme sürecinin ilki sona eriyor, gözler ikinci aşaması için çıkacak kararlara çevrildi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında Türkiye 1 Haziran'dan sonra yeni bir döneme giriyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni kararları açıkladı. Peki, İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? İnternet kafeler, bilardo salonları ve elektronik oyun yerleri açık mı? İşte detaylar…

Türkiye, 1 Haziran'dan sonra yeni normalleşemeye geçiyor. Kısıtlamaların kaldırılması gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı sonrası merak edilenlerden biri de internet kafeler, bilardo salonları ve oyun merkezleri oldu. İnternet kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Bilardo salonları ve elektronik oyun yerleri açıldı mı?

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

Bilardo salonları, elektronik oyun yerleri ve internet kafeler kapalı kalmaya devam edecek.