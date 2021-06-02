İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşmenin ikinci adım kararlarını açıkladı. 1 Haziran sonrasını kapsayan yeni kararlar arasına internet kafelerin, oyun ve bilardo salonlarının durumu sorgulanıyordu. Peki, bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler açıldı mı? İşte internet kafeler, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının açılış tarihi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmenin ikinci adımına başlandığını açıkladı ve yeni kararları sıraladı. Faaliyetleri duran birçok işyeri yeniden açıldı. Peki, internet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, elektronik oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Kademeli normalleşmenin ikinci adımında pek çok iş yeri gibi internet kafeler, elektronik oyun yerleri/salonları, bilardo salonları ve benzeri mekanlar 1 Haziran itibariyle faaliyetine geri dönecek.

Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için cumartesi akşamı 22:00'den pazartesi sabahı 05:00'e kadar bu yerler açık olmayacak. Yasak uygulanmayan saatlerde belli kurallar dahilinde vatandaşlara hizmet verebilecek.

OYUN VE BİLARDO SALONLARI

İnternet kafe, bilardo salonu, elektronik oyun yeri, kahvehane, kıraathane gibi mekanlar 1 Haziran itibariyle açılıyor. Ancak bu yerlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerle sınırlı tutulacak. Şöyle ki, hafta içi saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağından önce işletmelerin kapatılması gerekecek.