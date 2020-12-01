İnternet arama motoru Google’dan Yunan provokasyonu

Google, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerini Yunanca’ya çevirerek bir skandala imza attı. Google arama motorları ve Google Maps uygulamalarında geçtiğimiz hafta İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının adlarının Yunanca yazılmaya başlandığı görüldü.

İnternet arama motoru Google, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerini Yunanca’ya çevirerek bir skandala imza attı. Google arama motorları ve Google Maps uygulamalarında geçtiğimiz hafta İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının adlarının Yunanca yazılmaya başlandığı görüldü.

EGEMENLİĞİMİZİN AÇIK İHLALİ

Olayı, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı duyurdu. “Yer ve mekan isimlerinin bir ruhu vardır. En önemlisi de bir ülkenin egemenlik göstergesidir” diyen Yaycı, “Bu, devletler hukukunda da böyledir, NATO ’nun yazılı standart uygulamalarında da ülkelerin egemen yetkilere sahip olduğu vurgulanır. Buna rağmen Yunanistan , Montrö Sözleşmesi’nde Boğazların isimleri Dardanelles ve Bosphorus olarak geçti diye bu isimleri kullanmaya devam ediyor. Ancak burada iyi niyet söz konusu olamaz” diye konuştu.

Yaşananın mantıksız ve egemenliğe aykırı olduğunu vurgulayan Cihat Yaycı, “Google Türkiye’nin acilen uyarılması ve bu yanlışın giderilmesi lazım. Bu yapılan açıkça, Türkiye’nin egemenliğini tanımamak demektir. Tarih boyunca mekan isimleri, sahipliğin göstergeleri olmuştur. Her fetihte, sadece bizim atalarımız değil bütün dünyada isimler değişmiştir. Yıllar önce Ermenistan ’ın Karabağ işgalinde ilk yaptığı şey oradaki yerleşim yerleri isimlerini değiştirmek olmuştur ve şimdi Azerbaycan eski isimlerini geri vermektedir. Mekan isimleri, devletlerin ve milletlerin sahipliğini belirten isimlerdir ve buraların adı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’dır” dedi.

MEGALİ İDEA HEVESİ

Yunanistan’ın bu tür art niyetli uygulamalarının “Megali idea” hevesinin açık göstergesi olduğunu, Yunanistan, İstanbul’a Konstantinopolis, İzmir ’e Smyrna, Batı Anadolu ’ya Asya Minör diyerek her daim işgalci zihniyetini yansıttığını anlatan Cihat Yaycı, “Yunan lobisinin AB zirvesi öncesinde bu tür girişimleri aslında Yunanlıların asıl niyetlerini de gösteriyor. Bunlar barış istemiyor. Türkiye’den çeşitli talepleri var. Bizim çok dik durmamız lazım. Avrupalı devletleri de Yunanlıların bu niyetlerinden haberdar etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Açık tehdit

Yunanistan’ın Makedonya’nın NATO’ya girişi sürecinde şart olarak ülke isminin değişmesini öne sürdüğünü ve hatta ismi değiştirilen ülkeler de olduğunu anımsatan Yaycı, şöyle devam etti: